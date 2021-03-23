BARTIN - Ölü yunus kıyıya vurdu

- Sahile vuran yunustan detaylar Bartın 'da ölü yunus kıyıya vurduBARTIN (AA) - Bartın 'ın İnkumu tatil beldesindeki sahilde ölü yunus bulundu.Alınan bilgiye göre, gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelerek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceğini dile getirdi.Daha sonra belediye ekipleri yunusu gömülmek üzere katı atık alanına götürdü.
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