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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BARTIN - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

BARTIN - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Miraç Kandili - Aşağı Camiden görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Duaların edilmesi - Namazdan görüntüler. Bartın 'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi.Vatandaşlar, Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Atmosfer Mazda Kandil 

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