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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretlerde bulundu

BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretlerde bulundu

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bartın Valiliğini ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bartın Belediye Başkanlığını ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni"nde öğrencilerle fotoğraf çektirmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Alper Ataman adlı 9 aylık bebeği kucağına alarak sevmesiBARTIN - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın 'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretlerde bulundu.

Öğrenciler 

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