BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretlerde bulundu
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bartın Valiliğini ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bartın Belediye Başkanlığını ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni"nde öğrencilerle fotoğraf çektirmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Alper Ataman adlı 9 aylık bebeği kucağına alarak sevmesiBARTIN - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın 'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretlerde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım