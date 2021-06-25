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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulundu (2)

BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulundu (2)

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un İstiklal İlkokulu'nu ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet etmesi - Bakan Selçuk'un AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi - Selçuk'un "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katılması - Müzik dinletisi - Hatıra fotoğrafı çekimiMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Bartın 'da ziyaretlerde bulunduBARTIN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bartın 'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Bakan Selçuk, Kocamüftü Sokak'ta yer alan partisinin il başkanlığını ziyaretinde, burada bulunan vatandaşları selamladı.AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Selçuk, daha sonra İstiklal İlkokuluna geçerek, öğrencilerin izcilik, masal okuma, satranç gibi etkinliklerini izledi.Amasra Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Selçuk, ardından Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bartın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri müzik dinletisi sundu.Basına kapalı devam eden programda Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap etti.Burada Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerince açılan sergiyi de gezen Selçuk, temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Cuma Namazı Öğrenciler 

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