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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın-Karabük karayolu yoğun kar yağışı altında

Bartın-Karabük karayolu yoğun kar yağışı altında

-Kar görüntüleri, yollardan detaylar

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-- Tuzlama çalışmaları
-- Polislerin denetimleri

( KARABÜK - 2) KARABÜK

- Karabük-Bartın karayolu Karadeniz bağlantı yolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük-Gerede Karadeniz bağlantı yolu mevkisinde yoğun kar yağışı başladı.
Karabük-Bartın karayolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri de tuzlama çalışmaları yapıyor. Oluşturulan güvenlik noktalarında denetim yapan polis ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bolu- Ankara otobanı Cankurtaran mevkisinde yağıştan dolayı maddi hasar meydana geldi.
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