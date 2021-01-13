Bartın-Karabük karayolu yoğun kar yağışı altında

-- Tuzlama çalışmaları

-- Polislerin denetimleri



( KARABÜK - 2) KARABÜK



- Karabük-Bartın karayolu Karadeniz bağlantı yolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük-Gerede Karadeniz bağlantı yolu mevkisinde yoğun kar yağışı başladı.

Karabük-Bartın karayolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri de tuzlama çalışmaları yapıyor. Oluşturulan güvenlik noktalarında denetim yapan polis ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bolu- Ankara otobanı Cankurtaran mevkisinde yağıştan dolayı maddi hasar meydana geldi.



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