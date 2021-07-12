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Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Korkmaz göreve başladı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Korkmaz göreve başladı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Korkmaz göreve başladı

Yeni emniyet müdürü karşılama

Emniyet Müdürü Makam Odası İstihbarat Basın Mensupları Devir Teslim 

-personelle tanışma
-şeref defteri imzalama
-makam odası

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Şakir Engin Korkmaz Bartın’daki görevine başladı.
Polis Başmüfettişliğinden Bartın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şakir Engin Korkmaz Bartın İl Emniyet Müdürlüğü binasında törenle karşılandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine atanan Çetin Bozkuş’un da hazır bulunduğu devir teslim töreninde İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz tören mangasını selamlamasının ardından görevli personelle tanıştı. Daha sonra şeref defterini imzalayan Korkmaz makam odasında görevi devraldığı Bozkuş ve Bartın’da görev yapan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine atanan Çetin Bozkuş da Bartın Emniyet binasında düzenlenen uğurlama töreninin ardından yeni görev yeri olan Ankara’ya hareket etti. (BB-
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