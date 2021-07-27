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BARTIN - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
BARTIN - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BARTIN - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kazaya karışan otomobiller - Kaza yerinde bekleyen ambulans - Polis ekibinin incelemelerde bulunması - Trafik akışının sağlanması Bartın 'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıBARTIN (AA) - Bartın 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı otomobil, Faruk M'nin kullandığı 14 BC 013 plakalı otomobille Bartın - Kozcağız yolu Budakdüzü köyü mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücü Faruk M. ile hamile eşi Meral M. ve Müzeyyen M. ile diğer otomobil sürücüsü Yıldıray E. yaralandı.Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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