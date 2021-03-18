BARTIN - Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
- Törenden detaylar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Bartın Valisi Sinan Güner'in konuşması - Bartın Valisi Sinan Güner'in şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası takdim etmesiDevlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih TöreniBARTIN (AA) - Bartın 'da, şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.Valilik Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an - ı Kerim okundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım