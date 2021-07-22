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BARTIN - Denizde hortum oluştu
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BARTIN - Denizde hortum oluştu

BARTIN - Denizde hortum oluştu

- Deniz üzerinde oluşan hortumun kıyıdan görünüşü Bartın 'da denizde hortum oluştuBARTIN (AA) - Bartın 'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum dikkati çekti.İlçe açıklarında sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Cep Telefonu 

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