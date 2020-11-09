Bartın'da yoğun sis

- Kentten görüntülerBARTIN (AA) - Bartın 'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın - Karabük ve Bartın - Zonguldak karayolu ile Bartın kent merkezinde etkili oldu.Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi.Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.
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