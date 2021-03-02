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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu

Adliye genel

Tefecilik Tefeci Operasyonu Dolandırıcılık Irak 

-adliye giriş
-şüphelilerin adliyeye çıkarılışları

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekiplerince tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla M.Ç, H.Y, A.F. S.K ve B.Y isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıslardan H.Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç, A.F. S.K ve B.Y isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. (BB-OA-
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