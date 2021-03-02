Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu

-adliye giriş

-şüphelilerin adliyeye çıkarılışları



( BARTIN ) - BARTIN



- Bartın’da tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekiplerince tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla M.Ç, H.Y, A.F. S.K ve B.Y isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıslardan H.Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç, A.F. S.K ve B.Y isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. (BB-OA-



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