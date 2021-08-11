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Bartın’da sel felaketi: Heyelan nedeniyle yol ve köprü çöktü
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın’da sel felaketi: Heyelan nedeniyle yol ve köprü çöktü

Bartın’da sel felaketi: Heyelan nedeniyle yol ve köprü çöktü

Çöken yoldan görüntüler

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-Çöken köprüden detaylar
-Yola düşen ağaçlardan detaylar
-Ekiplerin çalışma yapması
-Bartın valisi Güner'in açıklamaları

( BARTIN )- Sel sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bartın-Karabük karayolu ulaşıma kapandı- Bartın Valisi Güner olay yerine gelerek incelemelerde bulundu BARTIN

- Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve işyerlerini de su bastı. Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın Karabük karayolunun Yenihan mevkiisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı. Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarında yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerlerinin sel sularına kapıldığı görüldü.
Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerinde yıkıldığı öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada, “Saat 03:00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı.
Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol çeşitli heyelanlar nedeniyle yol kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar” dedi.
(BB-
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