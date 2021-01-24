Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

tutuklanan şahsın adliye çıkışı görüntüsü

( BARTIN ) BARTIN

Adli Kontrol Sigara Küçük Esnaf Irak Trol 


- Bartın’da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte banknota ise el konuldu. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B. adlı şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İstanbul’dan getirdikleri sahte paralarla küçük esnaflardan gıda ürünü ve sigara aldıkları belirlenmesi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin Bartın’da ki adreslerine düzenlenen operasyonda E.T. ve E.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 20 adet 100'lük, 2 adet 200'lük banknot sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (BB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı