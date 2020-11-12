Bartın’da otomobil baraja uçtu : 2 ölü

-Ailelerden görüntü

-Jandarma ekiplerinin çalışmaları

-Araca ait parçalardan görüntü

-Barajdan ve ekiplerin çalışmalarından görüntü



( BARTIN )- Kaza yaptıkları kiraladıkları aracın GPS’inden tespit edildi BARTIN



- Bartın’da yol inşaatında çalışan ve dün geceden beri haber alınamayan işçilerin, kullandıkları kiralık araçla kaza yaptıkları, GPS ile tespit edildi. 150 Metreden baraja uçtuğu belirlenen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Bartın - Arıt yol çalışmasında çalıştıkları belirlenen şahıslardan haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve polise bildirdi. Şahısların kullandıkları 67 AZ 743 plakalı otomobilin kiralık olduğunu tespit eden ekipler, firma ile irtibata geçerek aracın GPS’sinin konumunun Kirazlı barajı bölgesinde olduğunu belirleyerek, bölgeye Jandarma, 112, AFAT, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar gönderdi. Bartın - Karabük karayolu Derbent Köyü Kirazlı mevkiine ulaşan ekipler yolun kenarında araç parçalarını bulunca barajda arama çalışmaları yaparak otomobilin yerini tespit etti. Dalgıçların yardımı sonucu ilk belirlemelerde otomobilde 2 erkek şahsın cansız bedenine ulaşılarak çıkarmak için çalışmalara başlandı. Otomobilde 3 kişi olduğu yönünde bilgilerin verilmesi üzerine dalgıçlar Kirazlı barajında arama çalışmalarını sürdürüyor.



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