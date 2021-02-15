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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bartın’da kar yağışı etkili oluyor

- Bartın’da kar yağışı etkili oluyor

kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Karayolları Engelli Personel Köy Yolları Kar Yağışı 

-karla kapanan heykeller
-cadde ve sokaklardan genel görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bartın’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bartın’da kent merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında İl Özel İdare ekipleri ve ana arterlerde karayolları ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışı ile birlikte bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Elektrik kesintilerine neden olan arızaların giderilmesi için çevre illerden de ekipler sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İl genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara verilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de 1 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi.
(BB-OA
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