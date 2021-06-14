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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası 

-Otomobillerden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Olay yerinden detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın’a bağlı Kaşbaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. A.S. idaresindeki 74 DM 341 plakalı Tofaş marka otomobil ile B.G. idaresindeki 74 BG 210 plakalı otomobil çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İki otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada, araçta sıkışan A.S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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