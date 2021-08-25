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Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı

Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı

YANGIN İTFAİYE MÜDAHALE VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR

( BARTIN )- Tüplerin patladığı yangında mahalleli sokağa döküldü BARTIN

Market Kamera Yangın Altın Cep Telefonu 


- Bartın’ın Arıt köyünde bir binanın zemin katındaki markette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Marketteki tüplerin patladığı yangında alevler üst kattaki dairelere sıçradı.Bartın’ın Arıt Köyü Merkez Mahallesinde bir binanın zemin katında yer alan Erol Karga’ya ait markette yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Marketteki tüplerin patlaması çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında alevler binadaki apartman dairelerine de sıçradı. Olası tüp patlamalarına karşı Jandarma ekiplerince önlem alınarak vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmadı. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bir iş yerinin küle döndüğü aynı binadaki 2 dairenin de zarar gördüğü yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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