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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bartın’da freni patlayan MDF yüklü kamyon devrildi

Bartın’da freni patlayan MDF yüklü kamyon devrildi

araç içinden çekilen cep telefonu görüntüsü

Cep Telefonu 

-bölgeden çekilen cep telefonu görüntüsü

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Kurucaşile karayolunda freni patlayan MDF yüklü kamyon devrildi. Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Bozköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre frenleri patlayan 34 BPR 722 plakalı MDF malzemesi yüklü kamyon duramayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki malzemeler yola savrulurken ekiplerce yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların sonrasında yol tekrar ulaşıma açıldı.
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