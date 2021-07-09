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Bartın’da düzenlenen defilede ‘oyulgama’ sanatı ön plana çıktı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bartın’da düzenlenen defilede ‘oyulgama’ sanatı ön plana çıktı

Bartın’da düzenlenen defilede ‘oyulgama’ sanatı ön plana çıktı

defileden görüntüler

Defile Ece Gürsel Yansıma Mankenler Konsept 

-ece gürsel şarkı
-defileden görüntüler
-röportaj
-defile finali

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’a özgü ‘Oyulgama’ el işçiliği sanatı ile tasarlanan kreasyonların tanıtıldığı defilede ünlü mankenler podyuma çıktı. Bartınlı moda tasarımcısı Özkan Kalafat’ın “Reflection” isimli defilesi sıra dışı koreografiler, ses ve ışık şovları ile görsel şölen sundu. Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Elif Tokgöz, Jenya Krivaenko, Leena Shindondola gibi ünlü mankenlerin podyumda boy gösterdiği defileye Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TSO Başkanı Halil Balık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile yaklaşık 200 davetli katıldı.
Defilede kadının varoluş sürecinde öz gücünü yansıtan 30 parçalık kreasyon tanıtıldı. Bartın’ın yöresel “Oyulgama” el işçiliği sanatı ile tasarlanan ve özel dizayn edilmiş boyutlarda pleksilerin elbiselere uygulandığı kreasyonlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Ünlü manken Ece Gürsel’in şarkılarını seslendirdiği defilenin finalinde ise gelinlik görünümlü dev pasta kesildi. Moda tasarımcısı Özkan Kalafat kreasyonu ile kadının özgüvenini yansıttığını ifade ederek, “Gecenin hazırlığını 10 ayda yaptık. Bu akşam yaklaşık 200 kişilik çok nezih bir davetli grubu ile çok güzel bir gece yaşadık. Ece Gürsel bize şarkılarıyla eşlik etti. Sadece bir defile değil aslında bir moda şovuydu. Kreasyon 30 parçadan oluşuyor ve kadının öz güvenini, kadının iç benliğini ortaya çıkaran yansımalar. Ayrıca Bartın ‘Oyulgama’ sanatında kendi pleksi konseptimle beraber çok başka, daha önce hiç yapılmamış bir koleksiyon hazırladık.” Dedi.
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