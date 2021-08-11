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Bartın'da dehşeti yaşadı: Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da dehşeti yaşadı: Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu

Bartın'da dehşeti yaşadı: Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu

SELDE YIKILAN EV

Sağanak Yağış Altın Sağanak Sel 

-KAYIP YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI
-RÖPORTAJ
-GENEL GÖRÜNTÜLER

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da selle birlikte evi yıkılan ve 85 yaşındaki annesi sel sularıyla kaybolan adam yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla beraber birçok noktada yaka selleri oluşurken dere yataklarının taşması sonucu birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde Abdurrahman Ünal’a ait ev yaka seliyle birlikte yıkıldı. Eşiyle birlikte yıkılan evden çıkmayı başaran Abdurrahman Ünal’ın 85 yaşındaki annesi Arife Ünal ise sel sularıyla birlikte kayboldu. Aynı evde yaşadığı annesi kayıp olan Ünal, Sel anında evde olan ve eşiyle birlikte yıkılan evden kurtulmayı başaran Abdurrahman Ünal, “Hanım annem ve ben beraberdik. Hanım çıktı biz kaçmaya zaman bulamadık. Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı karanlık olduğundan. Ev buradaydı bir odada yanında vardı.” Dedi. Yaşlı kadını aramak için AFAD ve Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç timi bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı.

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