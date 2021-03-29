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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Cep telefonuna yansıyan yangından görüntü

Büyükbaş Hayvanlar Bild Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 

- İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin söndürme çalışması

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’ın Gözpınar köyünde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olurken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bartın’a bağlı Gözpınar köyünde gece yarısı Kenan Seçmen’e (61) ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kenan Seçmen ve ailesi köylülerin yardımıyla evden çıkartılırken, yangın ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bartın Belediyesi itfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (YE-
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