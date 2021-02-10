- Bartın’da 127 kişi meslek ve iş sahibi olacak

-işçilerin işe giriş evrakları imzalaması

-işkur ve fabrika yöneticileri protokol imzalama

-işkur ve fabrika yöneticileri fabrika içerisinde gezi

-işkur ve fabrika yöneticileri açıklama



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da İŞKUR ve OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikası arasında imzalanan "İşbaşı Eğitim Protokolü" kapsamında 127 kişi meslek ve iş sahibi olacak. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yapan Aytim Tekstil Fabrikası arasında 127 kişilik "İşbaşı Eğitim Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında İşbaşı Eğitim Programına katılan 127 kişi ücretli 6 aylık kurs dönemin ardından meslek sahibi olarak tekstil fabrikasında istihdama katılacaklar. Mevcut 670 kişiye istihdam sağlayan fabrikada programla işe alınacak personeller ve doğrudan işe alınacak personellerle birlikte çalışan sayısı 800’e yükselecek. Bartın İŞKUR İl Müdürü Ali Solak İşbaşı Eğitim Programı imzalanan fabrikada üretim hattını gezerken çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Programa katılan işçi adaylarına başarı dileklerinde de bulunan Solak, “Bugün burada AYTİM AŞ firmamız ile İŞKUR İl Müdürlüğümüz arasında İşbaşı Eğitim Protokolü imzalamaya geldik. Bu protokol kapsamında 127 kişi AYTİM fabrikamızda kurs görecekler ve bunların yüzde 70’i istihdama dönüşecek.” Dedi. Fabrika Yöneticisi Kerem Aydın ise 127 kursiyerin tamamını istihdam etmek istediklerini belirterek, “Bu 127 kişinin hepsini istihdam etme şansımız var. İnşallah hepsi kalıcı olur. Hem İŞKUR için hem bizim için hayırlı olur diyorum. Allah kimseyi utandırmasın” diye konuştu.

(BB-OA-



loading...