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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bartın Amasra karayolunda trafiğe kar engeli

Bartın Amasra karayolunda trafiğe kar engeli

yolda kalan araçlar

Karayolları Karla Mücadele Tonaj Kar Yağışı Kar Lastiği 

-araç kuyruğu
-zincir takan araç sahipleri
-karayolları ekipleri çalışmaları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bartın Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ağır tonajlı kamyonlar ve kar lastiği olmayan otomobiller kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Bir süre ulaşıma kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler yolun açılmasını araçlarında beklerken bazı sürücü ve yolcular ise araçlarından inerek araçların karla mücadelesini izledi. Kar lastiği olmayan ve zinciri de bulunmayan araç sürücüleri yol kenarlarında araçlarına zincir aparatları taktı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (BB-OA
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