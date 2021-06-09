BARTIN - Akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması güvenlik kamerasında
- Olay anının güvenlik kamerası görüntüleriBARTIN (AA) - Bartın 'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsü içindeyken aniden alev alan otomobildeki yangını çalışanlar müdahale ederek söndürdü.Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda 74 AF 840 plakalı aracı ile yakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak inen Muhammet B, panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.Otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü.Vücudunda yanıklar oluşan ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yakıt almasının ardından bindiği otomobilin kontağını çevirdiği anda alevler içinde kalması, sürücünün araçtan inmesi ve çalışanların yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmesi yer aldı.
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