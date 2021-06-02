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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BARTIN - 6 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler köyün maskotu oldu

BARTIN - 6 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler köyün maskotu oldu

- Yuvadaki leylekler - Köy sakini Erol Öztoprak ile röportaj Bartın 'da 6 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler köyün maskotu oldu - Tabanözü köyünün "özel misafirleri" yavrularının beslenme ve uçma deneyimi kazanmasının ardından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor - Köy sakini Erol Öztoprak: - "Artık çocuklarımız gibi oldular. Burada kaldıkları süre boyunca çoluk çocuk, büyük bir keyifle onları izliyoruz"BARTIN (AA) - Bartın 'da aynı elektrik direğine 6 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, vatandaşların maskotu haline geldi.Tabanözü köyü Emir mahallesinde, her yıl Öztoprak ailesinin bahçesindeki elektrik direğine yuva yapan leyleklerin gelişi, hem aileye hem de köylülere sevinç yaşatıyor.Yavrulayan leylekler, yavrularının beslenme ve uçma deneyimi kazanmasının ardından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor.Köy sakini Erol Öztoprak, gazetecilere, evlerinin önündeki elektrik diğerine 6 yıldır yuva yapan leyleklerin, ağustos ayına kadar burada kaldığını söyledi.

Yavrulayan leyleklerin yoğun bir çabayla yavrularını beslediğini aktaran Öztoprak, "Yaklaşık 2 ay beslenen yavrular, kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor. Uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar." dedi.
Öztoprak, leylekleri köyün "özel misafiri" olarak gördükleri dile getirerek, "Artık çocuklarımız gibi oldular. Burada kaldıkları süre boyunca çoluk çocuk büyük bir keyifle onları izliyoruz. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye takip ediyoruz. Yaklaşık 5 ay kaldıkları evimizin önünden ayrıldıklarında da hüzünleniyoruz." diye konuştu.

İsaf Elektrik Direği Toprak Ailesi 

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