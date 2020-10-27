- İspanya’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Barcelona sessiz kente büründü. İspanya’da korona virüs vaka sayılarındaki artış yetkilileri yeni önlemler almaya yöneltti. Geçtiğimiz hafta 52 bin yeni vakanın tespit edilmesiyle hükümet harekete geçti. Ülkede ilan edilen OHAL kapsamında saat 23.00 ila 06.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından İspanya’nın kuzeyinde bulunan Barselona sessiz kente döndü. En fazla turist çeken kentlerin başında gelen Barselona’da yollar, meydanlar boş kaldı. Restoranların kapandığı kentte, yalnızca paket servisler yapılıyor.
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