Bariyerleri kıran pikap köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

-Polislerden görüntü

-Pikabın düştüğü yerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması

-Olay yerinden görüntü

-Pikaptan görüntü

-Eşyalardan görüntü

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Cesetlerden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Pikabın düştüğü yerden görüntü

-Cesetlerin cenaze arabasına konulması



( MERSİN )- Mersin'de köprüden narenciye bahçesine uçan özel bir üniversiteye ait pikapta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı MERSİN



- Mersin'de köprüden narenciye bahçesine uçan özel bir üniversiteye ait pikapta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzeri Mersin Stadyumu karşısında meydana geldi. Halil Çapar (44) yönetimindeki özel bir üniversiteye ait 33 TU 175 plakalı pikap, Mersin Stadyumu karşısında bulunan köprüden, bariyerleri kırarak narenciye bahçesine uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan pikapta bulunan Halil Çapar, eşi Dilek Çapar (46) ile kızı 22 yaşındaki kızı Dilek Çapar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı. Kullanılmaz hale gelen pikaptan sürücü Halil Çapar ile kızı Dilek Çapar'ın cansız bedeni çıkarılırken, Fatma Çapar ise ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KRY-

