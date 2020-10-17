Bariyerlere çarpan tırın deposundan litrelerce mazot aktı, itfaiye hazır bekledi

-Trafik polislerinden detaylar -Tırın deposundan detaylar -Yola akan mazot -Detaylar
( KIRIKKALE )- Facia yaşanmasın diye itfaiye olay yerinde tedbir aldı KIRIKKALE
- Kırıkkale'de bariyerlere çarpan tırın yakıt deposundan litrelerce mazotun yola akması nedeniyle itfaiye ekipleri yanmaya karşı olay yerinde hazır bekledi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kırıkkale-Ankara D-765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 38 DM 526 plakalı Renault marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyere çarptı. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada tırın yakıt deposundan litrelerce mazot yola aktı. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmaya karşı olay yerinde tedbir alarak hazır bekledi. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
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