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Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yaralanan 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yaralanan 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yaralanan 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

- Alev alev yanan araç

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Trol 


- Bursa'da bir araç bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa otoyolunun Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Yaralılar indikten sonra dumanlar çıkan araç alev aldı. Kazada ikisi çocuk 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araç söndürüldü. Yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (HG-MŞ)
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