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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu

Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu

eşekten görüntü

Mahsur Kaldı 

-kurtarılma görüntüsü
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla Marmaris’te vatandaşlar karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu. Eşek vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Datça istikametinden Marmaris’e ailesi ile birlikte seyretmekte olan İsa Turan isimli bir kişi yol kenarında bir yaban eşeğinin mahsur kaldığını görünce aracını sağa çekip eşeği kurtarmak için durdu. Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi. Yoldan geçenlerin de eşeğin yardımına koşması ile birlikte sevimli eşek mahsur kaldığı bariyerlerden indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Sosyal medyadan yayınlanan fedakar insanların eşek kurtarma görüntüleri çok sayıda beğeni aldı.
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