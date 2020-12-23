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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bariyerler devrilen tırın kabinine ok gibi saplandı: 2 ölü

Bariyerler devrilen tırın kabinine ok gibi saplandı: 2 ölü

Kaza yerinde görüntüler

Polis Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Trol 

-Bariyerin saplandığı tır
-Refüjdeki hayatını kaybedenlerin cesetleri
-Kaza yerindeki ambulans
-Polis ekibi
-Detay

( KONYA )- Konya'da refüj bariyerleri devrilen tırın kabinine adeta ok gibi saplanırken, tır yaklaşık 100 metre sürüklenerek bariyerleri biçti KONYA

- Konya'da kontrolden çıkarak devrilen tır yaklaşık 100 metre boyunca refüj bariyerlerini biçerek sürüklendi. Bariyerler tırın kabinine ok gibi saplanırken, kabinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı tır Kulu'ya 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Refüjde bulunan demir bariyerler tırın kabinine adeta ok gibi saplanırken, tır yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde tırın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen kazanan şiddetiyle parçalanmış cansız bedenler olduğunu gördü. Cesetlerin sürücü ile araçta bulunan henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadına ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖK-FM-
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