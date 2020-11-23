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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bariyere rağmen kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Bariyere rağmen kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Bariyer olmasına rağmen geçen araçlar

Urug Cenaze Hemzemin Geçit Ölümlü 

-Trenin geçmesi
-Vatandaşların bu anları kaydetmesi
-Vatandaş ile röp
-Tran garından görüntü

( ADIYAMAN ) -- Sorumsuz sürücüler kazaya davetiye çıkartıyor- Bariyer inmesine rağmen hemzemin geçitten geçen araç sürücüleri ‘pes’ dedirtti ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitten bariyere rağmen geçen sorumsuz sürücüler kazaya davetiye çıkartıyor. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezinden geçen Adana-Elazığ Demiryolunda sık sık kazalar meydana geliyor. Özellikle Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde bulunan hemzemin geçitte daha önce ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Kazalara araç sürücülerinin dikkatsizliği ve vurdumduymazlığı neden oluyor. Tren geçişlerinde hemzemin geçitlerde araçların durması için inen bariyerlere rağmen sorumsuz sürücüler tehlikeye aldırış etmiyor. Ters yönden girerek bariyeri aşan sürücüler, kazaya davetiye çıkartıyor. Araçlar, tren ile çarpışmaktan saniyeler ile kurtuluyor. Fahri Ersayan isimli mahalle sakini, devletin kaza olmaması için hemzemin geçit yaptığını ancak, bazı sorumsuz sürücülerin kurallara uymadığı için kazalara davetiye çıkarttığını belirtti.
Ersayan, “Trenin geçmesini beklemeden bariyer inmesine rağmen ters şeritten geçerek kazaya sebebiyet veriyor. Burada daha önce kazalar oldu, cenazelerimiz oldu. Trenin geçmesini beklemedikleri için bu kazalara sebebiyet veriyorlar” diye konuştu.
(KA-SD
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