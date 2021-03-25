Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

- OLAY YERİ

İlk Müdahale Polis Hastane Kız Arkadaş Polis Ekipleri 

-- POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- OLAY YERİNDEKİ SİLAH VE MERMİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, barışmak için kız arkadaşının evine giden genç, kız arkadaşı teklifini kabul etmeyip kapıyı açmayınca kendisini silahla karnından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan genç hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 08.15 sıralarında Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır M. (30) isimli genç aralarında sorun olan kız arkadaşıyla barışmak için Elif Pınar Ö.’nün evine gitti. Elif Pınar Ö., barışma teklifini kabul etmeyerek evin kapısını açmak istemedi. Bahadır M., kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bulunan silahla kendisini karnından vurdu. Silah sesini duyan Elif Ö., kapıyı açtığında Bahadır M.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahadır M. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Bahadır M.’ nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi. Korku dolu anlar yaşayan Elif Pınar Ö. polis ekiplerine, “Evde yalnız yaşıyordum. Kapıyı açmadığım için olayın nasıl olduğunu görmedim. Olaydan sonra eve babam geldi” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement