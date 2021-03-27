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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Barışmak için çağırdı, arkadaşını öldürüp kayıplara karıştı

Barışmak için çağırdı, arkadaşını öldürüp kayıplara karıştı

Olay yerinden genel görüntü

Jandarma Cenaze 

-Jandarmanın olay yerinde incele yapması
-Detayları
-ölen şahıs foto

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Arkadaşını 3 el ateş ederek öldüren Veysel E. Jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Olay, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışan 2 arkadaş barışmak için bir çiftlik evinde buluştu. İkilinin konuşması tartışmaya dönünce Veysel Erkoç arkadaşı Mustafa Zambak’ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Veysel Erkoç, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Ölen Mustafa Zambak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (ELF-
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