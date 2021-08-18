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Barışma buluşması yine kavgaya döndü: 1 yaralı, 3 gözaltı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Barışma buluşması yine kavgaya döndü: 1 yaralı, 3 gözaltı

Barışma buluşması yine kavgaya döndü: 1 yaralı, 3 gözaltı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Çay Bahçesi Çay Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntüler
-Hastaneden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )-Dün çıkan kavga bugün de devam edince 3 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün aralarında çıkan kavga sebebi ile bugün bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgaya karışan şahıslar, konuşmak için aynı çay ocağında bugün bir araya geldi. Şahıslar arasında çıkan kavga, yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emrah E. isimli bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrah E., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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