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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor

Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor

Yıkım anları detaylar

Polis Deprem Polis Ekipleri Yıkım Çalışmaları Trol 

-Enkazdan çıkarılan eşyalar tespit edilip tutanak tutulması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet Sitesi’ndeki kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi 4 bloktan 3’ü yan yatmış, 1’i ise çökmüştü. Cumhuriyet sitesinde ise yan yatan 2 blok sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken, apartmanlar için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Devam eden kontrollü yıkım çalışmaları sırasında evlerin içerisinden çıkarılan eşyalar tutanak tutularak polis ekiplerine teslim ediliyor.
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