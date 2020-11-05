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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Barış Sitesi inşaat işçisi: 'Olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk'

Barış Sitesi inşaat işçisi: 'Olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk'

Erol Kaya ile röp.

Deprem El Emeği Göz Nuru 

-yıkımdan detaylar
-Detay

( İZMİR ) Barış Sitesi inşaat işçisi: "Olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk" İZMİR

- İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası yıkılarak 7 vatandaşın hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet sitesinin yapımında çalışan sıva ustası Erol Kaya, "Olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk" dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası yıkılan ve 7 vatandaşın hayatını kaybettiği Barış sitesi ve Cumhuriyet sitesinin inşaatında çalışan 52 yaşındaki sıva ustası Erol Kaya konuştu.
İnşaat sırasında çalışırken binanın sallandığını belirten Kaya, "İzmir'de deprem olsa bu binaların her zaman yıkılacağını söylüyordum. Çünkü birkaç kolon üzerinde, kolonların da çok ince olduğunu herkese söylüyordum. Korktuğumuz da meydana geldi. Gövde büyük kolonlar küçük, temeli ise balçık zamanında temeli de deniz dolgusuymuş. Burası da dere, bostanlar, mandalina, roka ve maydanoz bahçeleriymiş. Deprem esnasında başka bir yerdeydim. Oğlum aradığında, ilk sorduğum, 'Cumhuriyet ve Barış sitesi ne oldu' diye sordum. Yıkıldığını söyledi.

Şu anda insanların ve hepimizin yüreği ve ciğeri yanıyor. Herkesin el emeği göz nuru yıllardır biriktirdikleri enkazın altında kaldı. Demirler kolon demiri değil düz demirdi. Betonlar aylarca güneş altında kalarak yandı. İnşaat halinde 2 sene çıplak kaldı bina" dedi.

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