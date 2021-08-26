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Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk askerinden kaçan YPG’li terörist Adana'da yakalandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk askerinden kaçan YPG’li terörist Adana'da yakalandı

Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk askerinden kaçan YPG’li terörist Adana'da yakalandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

İç Savaş Savaş Operasyon Terörist Terör Örgütü 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana’da yakalanan ve terör örgütü YPG’nin uyuyan hücresi olarak değerlendirilen zanlı tutuklandı ADANA

- Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk askerinden kaçarak geldiği Adana'ya saman nakliyatı yaptığı tespit edilen YPG’li terörist, yakalanarak tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsa Musa İbrahim (25) isimli YPG’li teröristin Adana’da olduğunu saptadı. Terör ekipleri yaptığı çalışmada zanlının 2015 yılında Suriye’de iç savaştan kaçıp Adana’ya kaçak yollarla gelip saman nakliyatçılığı yaptığı daha sonra ise Resulayn’ın kontrolünün YPG’ye geçmesi üzeri tekrar kaçak yollardan Resulayn’a geçtiğini belirledi. Zanlının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn’ı alması üzerine kaçak yollardan 2019 yılında yeniden Adana’ya geldiğini, YPG’nin uyuyan hücresi olarak burada yine saman nakliyatı işi yaptığını saptadı. Polis, bu saptamaların ardından zanlının Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde yaşadığı yeri belirleyerek gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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