- Barış Pınarı bölgesindeki personele Türkçe eğitim

-Genel detaylar



( TEL ABYAD ) TEL ABYAD



- Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik güçlerine ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Halk Eğitim Merkezlerinde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen eğitimler, haftanın 2 günü 5'er ders halinde veriliyor. Toplam 100 kursiyerin katıldığı kurslar, 12 hafta boyunca devam edecek. Birinci derece Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, günlük konuşma diline yeterli olacak şekilde kelime bilgisine ve basit cümle kurma yeteneği kazanmış olacaklar. Daha önce gençlere yönelik kuaförlük, bilgisayar, terzilik gibi mesleki kursların verilmeye başladığı bölgede, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri alacakları eğitimle gündelik Türkçe konuşma yeteneği kazanması amaçlanıyor.



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