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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Barış Pınarı bölgesindeki personele Türkçe eğitim

- Barış Pınarı bölgesindeki personele Türkçe eğitim

Telabyad ve Resulayn’da, güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe eğitimlerden görüntüler

Siyer Güvenlik Güçleri Öğretmenler Öğretmen Kamu Görevlileri 

-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik güçlerine ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Halk Eğitim Merkezlerinde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen eğitimler, haftanın iki günü beşer ders halinde veriliyor. Toplam yüz kursiyerin katıldığı kurslar, 12 hafta boyunca devam edecek. Birinci derece Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, günlük konuşma diline yeterli olacak şekilde kelime bilgisine ve basit cümle kurma yeteneği kazanmış olacaklar. Daha önce gençlere yönelik kuaförlük, bilgisayar, terzilik gibi mesleki kursların verilmeye başladığı bölgede, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri alacakları eğitimle gündelik Türkçe konuşma yeteneği kazanması amaçlanıyor. (SÖ-SD-
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