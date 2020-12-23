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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu

- Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası açıldı

Fabrika Açılış Töreni Teknoloji Gesi 

-Un fabrikasından görüntüler
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den detaylar
-Genel detaylar

( TEL ABYAD ) - Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası kuruldu TEL ABYAD

- Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı. Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı. Bin metrekare alanda kurulan Tel Abyad dijital un fabrikasında, yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak el değmeden un üretilecek. Günlük 50-60 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada, 30 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye'den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın katılımıyla ilk dijital un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumunun açılış törenine katıldı.
Vali Erin, bölgede mahsul veriminin iyileştirmesi için Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin iş birliğiyle kurulan Tohum Çoğaltma Genel Kurumunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Erin, kurum binasının avlusuna bir hurma fidanı dikti.
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