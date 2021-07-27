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Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile adliyeye sevk edildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile adliyeye sevk edildi

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard, polis yeleği ile adliyeye sevk edildi

Adliye önünde polislerin güvenlik önlemi

Polis Aracı Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Gözaltı Bodyguard 

-Katilin polis aracından indirilmesi
-Adliyeye götürülmesi
-Adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ölen Kaan Aydenk'in fotoğrafı
-Ölen Serdar Karakurt'un fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da bir barda görevli bodyguard bardaki kavga sırasında silahla 2 kişiyi öldürmek suçundan gözaltına alındı ve polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti. Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi.Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen barda görevli bodyguard Yaşar M. (29), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Yaşar M. polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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