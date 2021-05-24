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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Barakada şüpheli ölüm

Barakada şüpheli ölüm

Polisin barakada inceleme yapması

Polis Şüpheli Ölüm Cenaze Göreme Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin inceleme yapması
-detay görüntü
-Aydemir’in fotoğrafı

( ADANA )- 47 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı ADANA

- Adana’da barakada bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir barakada meydana geldi. Mahalle sakinleri uzun yıllardır barakada yalnız yaşayan Cevdet Aydemir'i (47) göremeyince merak edip evine gitti. Evin penceresinden Aydemir'i yerde hareketsiz yatarken gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucu Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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