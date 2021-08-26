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Barakada korkutan yangın...Yangın elektrik tellerine sıçradı, patlamalar peş peşe geldi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Barakada korkutan yangın...Yangın elektrik tellerine sıçradı, patlamalar peş peşe geldi

Barakada korkutan yangın...Yangın elektrik tellerine sıçradı, patlamalar peş peşe geldi

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Yangın Altın Cep Telefonu Yükselen 

-Elektrik tellerindeki parlamalar
-İtfaiye ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Tellerde yaşanan parlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevler, sokaktaki elektrik tellerine de ulaştı. Elektrik tellerine yaşanan parlamalar mahalleden korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altında alındı.
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