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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Barakada kan donduran cinayet

Barakada kan donduran cinayet

-Olay yerinden görüntüler

Polis Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

--Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
--Barakadan görüntü
--Detay

( KOCAELİ )- 30 yaşındaki vatandaş boğazından vurulmuş halde bulundu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) cadde üzerinde bulunan boş arazideki barakada silahla boğazından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. (MK-
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