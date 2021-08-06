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Baraka alev alev yandı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Baraka alev alev yandı

Baraka alev alev yandı

-Yangından detay

Kamera Yangın Cep Telefonu 

--İtfaiye ekiplerinden detay

( SİVAS )- Sivas’ta bir baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta bir baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Kızılırmak Mahallesinde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Barakada çıkan yangını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri barakayı söndürdü. Barakanın alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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