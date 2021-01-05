Barajlarda sular çekildi, sivrisinekle mücadele başladı



- Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yeterli yağışların olmaması yüzünden suların çekilmeye başlamasıyla birlikte sivrisinek üreme alanlarında artık gözlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Uzmanlar, baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin hızla düşmesiyle birlikte yazın oluşabilecek bataklık ve küçük gölcüklerin sivrisinek üremelerine zemin hazırlayabileceğine, beraberinde ise batı Nil virüsü, zika gibi ölümcül hastalıkların yayılabileceğine dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi bu konuda da tedbiri elden bırakmıyor. Bir taraftan korona virüs salgını sebebiyle toplu taşıma araçları, ticarî taksiler, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar ile en fazla ziyaret edilen tarihi mekanları dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer taraftan karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadelede hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlâçlama Birimi sinekle mücadelede var olan planlama ve uygulamalarını güncelleyerek 17 ilçesinde çalışmalara hız verdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yeterli yağış olmaması yüzünden suların çekilmeye başladığı baraj ve sulama göletlerinin kenarlarında oluşan bataklıkların sivrisinek üreme alanına dönüşmesi üzerine, ilaçlama çalışmalarına bu alanlarda ağırlık veriliyor. Büyük sulak alanlardan göller, barajlar, akarsuların etrafında oluşan su birikintileri, bodrum, asansör boşluğu, ızgara, rögar, kullanılmayan havuzlar, süs havuzları, su tankı, inşaat alanları, foseptikler, kuyular gibi alanlarda 126 adet ilaçlama personeli, 34 adet ilaçlama aracı, 10 adet PLV makinesi ile yapılan çalışmalar kapsamında suların önemli ölçüde çekildiği Demirtaş Barajı çevresinde de ilâçlama yapıldı. (MŞ-Y)



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