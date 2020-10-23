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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı

Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı

drone görüntüsü

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-Köprülerden aktüel görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Su seviyesi alarm veren barajın havzasında ortaya çıkan köprüler havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 29’a kadar düşmesi sonrasında 21 yıldır su altında bulunan köprüler gün yüzüne çıktı.Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 29’a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 14 milyon 620 bin metreküp su kaldı. Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 21 yıldır suyun altında bulunan ve 21 yıl önceki şekliyle duran köprüler havadan görüntülendi.
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