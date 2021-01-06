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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Barajdaki sular çekildi, sudan çıkanları görenler şaşkına döndü

Barajdaki sular çekildi, sudan çıkanları görenler şaşkına döndü

Baraj

Göller Sudan Harekete Geç Hayvan 

-Çöpler
-Tel bahçe çitleri
-Hayvan kemikleri
-Temizlik ekibi

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen yağmurların düşmemesi sonucu barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor. Çekilen barajlardan çıkanlar ise görenleri hayrette düşürdü. İstanbul’da beklenen yağmur yağmaması sonucu barajlar son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı. Ömerli Barajı’nda suyun çekilen noktalarında çöpler, tel bahçe çitleri, hayvan kemikleri, çıkması dikkat çekti. Barajlardan çıkan çöpleri ekipler temizleme çalışması yaptı. Çöpler arasında hemen her türlü atığın olduğu görüldü.
Öte yandan İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti. İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. (MB-
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