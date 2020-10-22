Barajda bulunan cesedin bir kadın ait olduğu ortaya çıktı

-AFAD ekiplerinin suya girmesi ve cesedi çıkarması,

-cesetin araca alınması

-Nazan Soyalas’a ait eşyaların incelenmesi

-Kadına ait olduğu tahmin edilen el çantasından görüntü

-Kadının vesikalık fotoğraflı



( ÇORUM )- Cesedin 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi- Soyaslan’ın “anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi ÇORUM



- Çorum’da baraj gölünde kıyıya vuran cesedin bir kadına ait oludğu ortaya çıktı. Cesedin 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiler göre, Sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan çalışmalar sonucu Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi. Soyaslan’ın baraja taksiyle geldiği belirlenirken, genç kadını baraja götüren taksicinin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme de Nazan Soyaslan’ın çantasının baraj kenarında bulundu. Çantada yapılan inceleme de Soyaslan’ın “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (TG-BÖ)



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